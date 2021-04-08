Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY)’ın 3 Nisan 2021 tarihinde birinci Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Dernek üyelerinin merakla beklediği ve ülkemizde yetişen jokeyler, at sahipleri, antrenörler ve ilgili kişilerden oluşan dernek, cumartesi günü pandemi koşullarına uygun şekilde genel kurulunu gerçekleştirdi.
Genel kurulda, dernek başkanı Bahir Çetinkaya seçildi.
Toplantıda derneğin birincil amacı düz yarışların tekrardan canlanmasını sağlamak olduğunu söyleyen Çetinkaya, yıllar önce yarışların Alayköy bölgesinde yapıldığına da değindi. Dernek tüzüğünün günümüze uygun seçme seçilme hakkını üyelerine demokratik olarak sunan, faaliyet alanlarında üyelerine çağdaş olanaklar sağlayan bir dernek tüzüğünün olduğunu da söylenen divan başkanı, toplantı sonunda üyelerin temenni ve dilekleri arasında, yarışların biran önce başlaması için gerekli girişimlerin yapılması konusu ortak görüş olarak toplantı tutanaklarına yazıldı.
Yönetim ve derneğin kurulları ise şu şeklide oluştu;
Yönetim Kurulu
Başkan: Bahir Çetinkaya
Genel Sekreter: Özgür Gökaşan
Genel Sayman: Berkan Öztürk
Asli Üye: Salih Çocuk
Asli Üye: Biray Dereseven
Asli Üye: Şeref Necatoğlu
Asli Üye: Mehmet Karşılı
İrfan Andaş
Türkeş Hürbaflı
Ömer Çetinkaya
Disiplin Kurulu
Başkan: Ali Cahit Öztürk
Üye : Mustafa Karşılı
Üye :Mahmut Öztürk
Yedek Üye: Ali Dayı
Denetim Kurulu
Başkan : Halil Yiğit
Üye : Mahmut Gücel
Üye : Mustafa Duyar
Yedek Üye: Kemal Gürtepe