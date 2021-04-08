Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY)’ın 3 Nisan 2021 tarihinde birinci Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Dernek üyelerinin merakla beklediği ve ülkemizde yetişen jokeyler, at sahipleri, antrenörler ve ilgili kişilerden oluşan dernek, cumartesi günü pandemi koşullarına uygun şekilde genel kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurulda, dernek başkanı Bahir Çetinkaya seçildi.

Toplantıda derneğin birincil amacı düz yarışların tekrardan canlanmasını sağlamak olduğunu söyleyen Çetinkaya, yıllar önce yarışların Alayköy bölgesinde yapıldığına da değindi. Dernek tüzüğünün günümüze uygun seçme seçilme hakkını üyelerine demokratik olarak sunan, faaliyet alanlarında üyelerine çağdaş olanaklar sağlayan bir dernek tüzüğünün olduğunu da söylenen divan başkanı, toplantı sonunda üyelerin temenni ve dilekleri arasında, yarışların biran önce başlaması için gerekli girişimlerin yapılması konusu ortak görüş olarak toplantı tutanaklarına yazıldı.

Yönetim ve derneğin kurulları ise şu şeklide oluştu;

Yönetim Kurulu

Başkan: Bahir Çetinkaya

Genel Sekreter: Özgür Gökaşan

Genel Sayman: Berkan Öztürk

Asli Üye: Salih Çocuk

Asli Üye: Biray Dereseven

Asli Üye: Şeref Necatoğlu

Asli Üye: Mehmet Karşılı

İrfan Andaş

Türkeş Hürbaflı

Ömer Çetinkaya

Disiplin Kurulu

Başkan: Ali Cahit Öztürk

Üye : Mustafa Karşılı

Üye :Mahmut Öztürk

Yedek Üye: Ali Dayı

Denetim Kurulu

Başkan : Halil Yiğit

Üye : Mahmut Gücel

Üye : Mustafa Duyar

Yedek Üye: Kemal Gürtepe