Kickboks’ta (ustalık derecesine) siyah kuşağa terfi edenler açıklandı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 32. (Ustalık) Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 12 Haziran 2022 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 13.00-17.00 saatleri arasında yapıldı.

Kuşak Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 8 sporcu başarılı olarak bir üst kuşak derecesine terfi ettiler.

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM

1. İlksu Torun

2. Emine Göçer

1.DAN

1. Duhan Ali Khakparagi

2. İsmail Hakkı Çebi

3. Hasan Kınay

4. Azat Hocamkuliyev

3.DAN

1. Hüseyin Turaç

2. Celil Akarpınar