ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Spor Sayfaları - 27 Eylül 2019
Spor
27 Eylül 2019 Cuma 10:13
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı’na geldi
2
Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’da başlıyor
3
Süleyman Mullahasan, ilk 16 'da yer aldı
4
Üç branşta KTSYD Kupası oynanacak
5
Diyabet Derneği’nin salı toplantıları devam...
6
Özersay, New York’ta Turkish Heritage Organization'da...
7
Uyuşturucu Madde Tasarrufu’ndan 5 kişi tutuklandı
8
Erhürman: "Maraş'ın açılması, güven...
9
Kumsal Parkı'nda Açık Kapı Festivali
Üç branşta KTSYD Kupası oynanacak
Spor
Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’da başlıyor
Spor
Bankalarda adım adım çeyrek finale
Spor
Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı Cumartesi günü
Spor
Ali Aytaç geleneksel turnuva ile anıldı
Spor
SON DAKİKA HABERLERİ
Tatar'dan Fuat Oktay'a geçmiş olsun mesajı
Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı...
Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli...
Erdoğan: "Yüreğimizi yakacak bir haber şu...
İŞAD, Güney Kıbrıs'tan ekonomist Costas...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
Tel: 2273270
Lefkoşa
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
Tel: 2284600
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 2240415
Girne
AŞAR ECZANESİ
Tel: 8157075
Girne
EMİN ECZANESİ
Tel: 05338701946
Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
Tel: 3664040
Gazimağusa
KARAKOL ECZANESİ
Tel: 3656519
Güzelyurt
RESMİYE ESE ECZANESİ
Tel: 7144518
Lefke
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Tel: 7288312
Facebook
Twitter
5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı’na geldi
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×