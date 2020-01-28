KKTC Kickboks Federasyonu 14. Olağan Genel Kurul'u gerçekleşti

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 14. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Federasyona üye derneklerin katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurul Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığını Ümit Nusret ile sekreterliğini Ahmet Şafak ile Çağan Demirkıran’ın yaptıkları Genel Kurul şehitlerimiz, Atatürk ve Elazığ’da meydana gelen depremde ölenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

2019 Yılı Mali Raporu, Mali Sekreter Faramez Najafov tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2019 Faaliyet Raporu da Başkan Niyazi Demirel tarafından okunarak oybirliği ile aklandı.

Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.