KKTC Voleybol Federasyonu’nun “Şampiyon Melekler” adını verdiği U15 Erkekler Ligi’nin final serisi ikinci maçında Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü sezon şampiyonu oldu

KKTC Voleybol Federasyonu’nun “Şampiyon Melekler” adını verdiği U15 Erkekler Ligi’nin final serisi ikinci maçında deprem felaketinde 23 lisanslı sporcusunun hayatını kaybettiği Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü, Mağusa Arena’da rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne set vermeden 3-0’lık skorla mağlup ederek, 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ödül töreninde kupa ve madalyalar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Genel Sekreteri Osman Akın ve Şampiyon Melekler’in aileleri tarafından verildi.

Geçen yıl KKTC Voleybol Ligi’nde tüm kategorilerde final oynama başarısı göstererek rekor kıran Çamlık Spor’un büyük erkek oyuncusu Osman Çetintaş ve U13 Erkek sporcusu Özgür İçme, Güner Burgul adına verilen en değerli oyuncular ödülüne layık görülmüştü.

Çamlık Spor Başkanı Ulaş Can, deprem felaketinin sekteye uğrattığı ancak kayıplarımızın anısına çocukların isteği ile devam ettikleri mücadelenin sonunda şampiyonluğa ulaştıklarını ifade ederek, “Osman Çetintaş’a bir sözümüz vardı, onun hayalini kulüp olarak gerçekleştirdik.” dedi.

Deprem felaketinde takımın koordinatörü Osman Çetintaş ile birlikte Çamlık Spor’un 23 lisanlı sporcusunu kaybettiklerini ifade eden Can, bu zorlu süreçte antrenörler Özkan Eser ve Turgay Kurt’un büyük görev yaptığını, emeklerini esirgemediklerini, Şampiyon Meleklere ve Osman Çetintaş’a adadıkları şampiyonlukları onların anısına başarılı bir şekilde kazandıklarını söyledi.