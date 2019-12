2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Acapulco Otel'de 24 kategoride 7-18 yaş arası toplam 239 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 6 Aralık'ta açılışını yaptığı turnuva 3 gün boyunca şölen havasında sürdü.

Turnuvanın direktörlüğünü Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım üstlenirken, Hüseyin Yeten, Havva Doğan, Aliye Osum, Tolga Öztürk, Haluk Ramon Serhun, Meltem Akbaş Bitirim, Osman Şeker, Buğra Beyaz, Gül Şeb, Muzaffer Ermemiş, Yücel Ünsaç, Erdoğan Barışsever, Şahin Şahmaran, Damla Boşnak ve Perihan Akyürek de hakemlik görevlerini büyük bir özveri ile yürüttüler.

Organizasyonun yapılması için katkı sağlayan sponsorler Türkiye İş Bankası'na, emek veren tüm görevlilere, sporculara, antrenörlere ve ailelere Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu teşekkürlerini sundu.

ŞAMPİYONLAR VE DERECEYE GİREN SPORCULAR:



18 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. ADMAN DEVRAN TOLON - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SGK

2. HASAN SAKALLI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

3. MERT ALTAY - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ



18 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. AYTEN CANDAN AĞDELEN - BİREYSEL

2. YAĞMUR AYTAÇOĞLU - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

3. GÜLİZ BİTİRİM - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ



17 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. ATA ATASOY - ÇANAKKALE SATRANÇ KALESİ

2. EMİRCAN SARI - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

3. MUSTAFA SOLER - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

4. BARIŞ ALİ ÖMER - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

5. BERKE DEMİR - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ



17 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. AYŞEN SAĞLAMER - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

2. DEREN KALFAOĞLU - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. GÜLŞEN OYLUM - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

4. DEMET KANSU - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLAYDA MUK - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ



16 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. GÖRKEM YALOVALI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

2. KAYMAK KAREL FAİZ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

3. TUNCAY SULTANZADE - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

4. ASRIN ATABEN - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

5. ÇAĞRI KAÇMAZ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ



16 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. SELAY KESEN - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

2. GÖKSU SUNGURTEKİN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. TUĞÇE MUSTAFAOĞULLARI - BEMSA KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ

4. SUDENUR KARAKUŞ - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

5. İZEM ÜSTÜNER - TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ

5. İLE EŞ PUANLA NERMİN MELİSA PAŞA - BEMSA KÜLTÜR SANAT VE SPOR DERNEĞİ



15 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. KAYRA ÇERÇİ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

2. DENİZ EVRAM - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

3. UFUK TARMAN - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

4. GÜRHAN SAVANT - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

5. LEVENT SÜLEYMANOĞLULARI - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ



15 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. HATİCE FİLO - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

2. ÖZGÜ ÖYKENER - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. YASMİN DABOUL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

4. DİLAN DİREKCİ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

4. SILA ŞERİFE YILMABAŞAR - GÖÇMENKÖY İDMAN YURDU



14 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. KADİR EFE ERMEMİŞ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

2. KEMAL YILDIRIM - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

3. ALİ GENÇ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SGK

4. ALİ DOĞAN NAY - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

5. ALİ KARAKUŞ - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ



14 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. EYLÜL GÜNEŞ - BEYARMUDU BELEDİYESİ

2. DEFNE ÖZ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

3. MERYEM KILIÇOĞLU - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

4. ÇİLEN ERMETAL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

5. ZEHRA ECE ERMEMİŞ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ



13 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. AHMET KADER SAKALLI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

2. BERK NAY - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

3. MEHMET DİREKCİ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

4. BERKAY DEMİR - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

5. EROL AZMİ FERAMEZOĞLU - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA UTKU ÜMİTER



13 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. ALARA KÜÇÜK - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

2. NEHİR ASLANTÜRK - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

3. GÜLAL SARAL - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

4. EZGİ SOLER - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ



12 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. GÖKHAN ŞEKER - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

2. KAĞAN SEMAAY - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

3. TUĞRA İSTİLLOZLU - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

4. MERTCAN LİSANİ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

5. EGE UYAL - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ



12 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. DERİN BOZTUNA - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

2. VERA BİNATLILI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

3. SAHRA BAKKALOĞLU - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

4. ECEM KAPISIZ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

5. ELA SAVANT - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ



11 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. TUĞRA VURANA - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

2. EMİR TUMBURİ - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

3. DOĞAN EGE ERMEMİŞ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

4. TAMAY İRFANOĞLU - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

5. DORUK AKIN - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ



11 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. LARİN DÖVEÇ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

2. SELİN KARAKAYA - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

3. HURİYE NAZ SAKALLI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

4. BUSE FEGAN - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

5. MELİN SOYER - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ



10 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. DORUK DOLU - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

2. ARDA KÖLE - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

3. MEHMET ŞABAN - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

4. BERTUĞ İLGİLİLER - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

5. DORUK BOYACIGİL - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

5. İLE EŞ PUANLA ADEM MERTGÖZ



10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. DESTİNA ÇINAY ÇIKA - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

2. ADA ŞAHİN - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

3. MASAL TOLGAR - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

4. DİDE AKGÜN - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

5. AKASYA ESKİKÖY - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA DERİN ADALIER - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ



9 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. EMRE ŞEB - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

2. ASRIN ÖZER - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

3. İSMAİL EREN MİDEM - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

4. ÇAĞAN TOKMAK - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

5. SERBAY ZENGİ - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ



9 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. EZGİ DİMİLİLER - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

2. HAYAL ARSLAN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. MASAL OĞUZ - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

4. ARZU VALENTINA GÜL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

5. EZGİ ZEKAİ - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA SUZAN SAKALLI - GÖÇMENKÖY İDMAN YURDU

5. İLE EŞ PUANLA ZEYNEP DEREBOYLU - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ

5. İLE EŞ PUANLA AZRA GÖKSAN - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ



8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. ALİ CANEL MİDEM - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ

2. HASAN ALAZ ŞİMŞEKATAN - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

3. KIVANÇ POTAK - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

4. DORUK PEKRİOĞLU - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

5. BARAN BAŞARAN - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA UZAY SAYAN - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ



8 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. ESMA DENİZ SENCER - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ

2. ALVİN KAHRAMAN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. TALYA ŞENOL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

4. REFİKA GÖKYAY - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

5. BEREN BAŞARAN - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA YAĞMUR SARIYAR - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

5. İLE EŞ PUANLA LADEN ÖZ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ



7 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. DENİZ KAAN KUTLAY - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ

2. ARHAN SATILMIŞ - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

3. MUHAMMET EMİR KAYA - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

4. YUSUF ALİ YENEN - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

5. AZİZ EZDAŞ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ



7 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. EYLÜL ÇAĞMEL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

2. LAL DURU EKŞİCİ - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. ASLİN DÖVEÇ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

4. ALYA KARATEPE - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ

5. İLKİM ÇALIŞKAN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ