KKTC yine Şampiyon

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 6. World Budo Martialarts Şampiyonası yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
Müsabakaların 2. Gününde Budo Martialarts Müsabakaları Sonunda KKTC Şampiyon Oldu.
Takım klasmanı
1- KKTC
2- Türkiye
3- İran
4- Moldova
5- Kırgızistan
6- Ukrayna
7- Azerbaycan
8- Ermenistan
WORLD BUDO MARTIALARTS RENKLİ KUŞAKLAR HYONG SONUÇLARI
BAYAN HYONG SONUÇLARI
1. Kategori: 1.Koryna Bieslash(UKR) 2.Azra Turan(KKTC) 3.Fatameh Ghaderi(KKTC)
2.Kategori: 1.Safia Bulavina (UKR) 2.Zahra Ghaderi(KKTC) 3.Zeynep Kutay(KKTC)
3. Kategori: 1.Ayşegül Kuday(KKTC) 2.Nevin Özmanevra(KKTC) 3. Hatice Alyanak(KKTC)
4.Kategori: 1.Natalia İlescu(MOL.) 2. Asu Yasin (KKTC) 3.Özgün Yıldırım(KKTC)
5.Kategori: 1. Saadet Koç(KKTC) 2. Gizem Kaya (KKTC) 3. Gözde Nur Dayıoğlu(TC)
6. Kategori: 1. Ecem Sarı(KKTC) 2.Ayça Ela Kurşun(KKTC)
7.Kategori: 1.Azra Usta(KKTC) 2.İlyada Ecrin Ertürk(TC) 3.Yağmur Sel(KKTC)
8.Kategori: 1.Asiye Öksüz (KKTC) 2.İrem Şibli(KKTC) 3.Süheyla Alan(TC)
9.Kategori: 1.Yeşim Güzel(KKTC) 2.Suimkan Bky Kyzy(KKTC)3.Öykü Coşkunsu(KKTC) 3.Nehir Seringöz(KKTC)
10.Kategori: 1.Ayşegül Yangın(TC) 2. Derin Erdem(KKTC) 3.Zeynep Keskin(KKTC)
ERKEK HYONG SONUÇLARI
1. Kategori: 1.Ahmet Yurtman(KKTC) 2.Egemen Uzun(KKTC) 3.Vache Mateosyon(Ermeni)
2. Kategori: 1.Utku Sadulla(KKTC) 2. Mehmet Taha Gidemen(KKTC) 3.Emirhan Edalı(KKTC)
3. Kategori: 1.Mehmet Şahlı(KKTC) 2.Asek Abdybekav(Kırgız) 3.Maxim Alaverdyan(Ermeni)
4. Kategori: 1.Nurtilek İmanali Uulu(Kırgız) 2.Rasul Saktonoc(Kırgız) 3.Arda Akın Altuntaş(KKTC)
5. Kategori: 1.Mirbek Saparbekov(KIRGIZ) 2.Yavuz Sultan Dayıoğlu(TC) 3. Andrii Chernavskyi(UKR)
6. Kategori: 1.Samir Ceban(MOL.) 2.Alperen Göksu(TC) 3.Taran Museyan(ERMENİSTAN)
7. Kategori: 1. Pusat Yıldız(KKTC) 2.Vardges Matevasyon( ERMENİ) 3.Vazgen Vaskanion(ERMENİ)
8. Kategori: 1.Zhanbolat Ernisbek (KIRGIZ) 2.Sergiu Ataev(MOLD.)
9. Kategori: 1. Arsen Taalaibekov(KIRGIZ) 2.David Shisman(MOL.) 3. Efe Güleç(KKTC)
10. Kategori: 1.Andrei Conoval(KKTC) 2.Mustafa Selim Uslu(KKTC) 3.Kamil Umut(KKTC)
11.Kategori: 1.Almazbek Abdillaev(Kırgız) 2.Yaman Doruk Durmaz(KKTC) 3.Önder Efe Cüce(KKTC)
12.Kategori: 1.Yevhenil Bilash(UKR) 2.Yunus Alaçam(KKTC) 3.İlker İnci(KKTC)
13.Kategori: 1.Semih Türkmen(KKTC) 2.Ramadan Alaçam(KKTC) 3.Halil İbrahim Kurtağa(KKTC)
14.Kategori: 1. Mertcan Aslan(KKTC) 2.Tuğra Tığ(KKTC) 3.Mustafa Karaot(TC)
15.Kategori: 1.Amin Osman(KKTC) 2.Yrysbek Zhanibekov(Kırgız) 3.Muhammet Emin Uğur(KKTC)
16. Kategori: 1. Şakir Atınç Yğızsoy(KKTC) 2.Koral İnci(KKTC) 3.Arda Tunç Çelik(KKTC)
17.Kategori: 1.Kurmabek Zahretdinov(KIRGIZ) 2.Mehmet Ali Metinsel(KKTC)
18.Kategori: 1. Kıvanç Çağlin(KKTC) 2.Oleksandr Dmytriiev(UKR)
19.Kategori: 1. Kemal Köstü(KKTC) 2.Derrıc Nshutı(KKTC)
WORLD BUDO MARTIALARTS RENKLİ KUŞAKLAR SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI 26.10.2019
BAYAN SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun(KKTC) 2.Ecem Sarı(KKTC)
2.Kategori: 1.İlyada Ertürk(TC) 2.Azra Usta(KKTC) 3.Yağmur Sel(KKTC)
3.Kategori: 1.Asiye Öksüz(KKTC) 2.Öykü Coşkunsu(KKTC) 3.İrem Şibli(KKTC)
4.Kategori: 1.Nehir Seringöz(KKTC) 2. Yeşim Güzel(KKTC) 3.Süheyla Alan(TC)
5.Kategori: 1.Ayşegül Yangın(TC) 2. Zeynep Keskin(KKTC) 3.Derin Erdem(KKTC)
6.Kategori: 1.Sofia Bulavina(UKR) 2.Suimkan Bky Kyzy(KKTC) 3.Hatice Alyanak(KKTC)
7.Kategori: 1.Natalia İlescu(MOL.) 2.Gözde Nur Dayıoğlu(TC) 3.Asu Yasin(KKTC)
ERKEK SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI
1. Kategori: 1.Yrysbek Zhanibekov(KRG)2.Amin Osman(KKTC)3.Kemal Köstü(KKTC)3.Muhammet E. Uğur(KKTC)
2.Kategori: 1.Kamil Umut Demir(KKTC) 2.Koral İnci(KKTC)
3.Kategori: 1.Andeii Canoval (KKTC) 2. Şakir Yağızsoy(KKTC)
4.Kategori: 1.Arda Tunç Çelik(TC) 2.Yaman Doruk Durmaz(KKTC) 3.Önder Efe Cüce(KKTC)
5.Kategori: 1. Yevhenil Bielash(UKR) 2.Almazbek Abdillaev(KIRGIZ) 3.Kıvanç Çağli(KKTC)
6.Kategori: 1.Kurmanbek Zahtetdinov(KIRGIZ) 2.Mehmet Ali Metinsel(KKTC)3.Yunus Alaçam(KKTC)
7.Kategori: 1.Olexandr Dmytriiev(UKR) 2. Ramadan Alaçam(KKTC) 3.İlker İnci(KKTC)
8.Kategori: 1.Semih Türkmen(KKTC) 2.Tuğra Tığ(KKTC) 3.Halil İbrahim Kurtoğlu(KKTC)
9.Kategori: 1.Derric Nshuti(KKTC) 2.Mustafa Karaot(TC) 3.Mertcan Aslantaş(KKTC)
10.Kategori: 1.Utku Sadullah(KKTC) 2.Emirhan Edalı(KKTC) 3.Mehmet Taha Gidemen(KKTC)
11.Kategori: 1.Ahmet Yurtman(KKTC) 2.Egemen Uzun(KKTC)
12.Kategori: 1.Vache Matevosyan(ERMENİ) 2.Mehmet Şahlı(KKTC)
13.Kategori: 1.Zhanbolat Errisbek Uulu(KIRGIZ) 2.Efe Güleç(KKTC) 3.Sergiu Ataev(MOL.)
14.Kategori: 1.David Shishman (MOL) 2.Pusat Yıldız(KKTC) 3.Arsen Taalaibekov(KIRGIZ)
15.Kategori: 1.Samir Ceban(MOL.) 2.Vardges Matevosyan(ERMENİ) 3.Vazgen Voskanian(ERMENİ)
16.Kategori: 1.Alperen Göksu(TC) 2.Mirbek Saparbekov(KIRGIZ) 3.Andrii Chemiaavskyi(UKR)
17.Kategori: 1.Taron Museyan(ERMENİ) 2.Rasul Saktanov(KIRGIZ) 3.Nurtilek İmanali Uulu(KIRGIZ)
18.Kategori: 1.Yavuz Sultan Dayıoğlu(TC) 2.Asek Abdybekov(KIRGIZ) 3.Maxim Alaverdyan(ERMENİ)Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 19:03