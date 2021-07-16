Klasikler, ‘Döveç Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı’yla nefes kesecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), Döveç Group and Companies sponsorluğunda 17 Temmuz Cumartesi akşamı, Lefkoşa’da ZET Karting Tesisleri’nde 2021 sezonunun ilk slalom yarışını gerçekleştiriyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan “Klasik Otomobil Slalom Yarışı”, her sezon klasik severlerin yoğun ilgisini görüyor.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Döveç Group sponsorluğundaki Klasik Otomobil Slalom Yarışı’na 25 yaşını doldurmuş tüm klasik araçların katılabileceğini belirterek derneğe üyelik şartı aramadıklarını söyledi.

Pandemi sonrası derneğin yapacağı ilk yarış olan slalomun, beklentilerin de üstünde olacağının altını çizen Aliusta, pandemi kuralları gözetilerek yapılacak yarışa, son kaydın 16 Temmuz Cuma günü saat 18.00’e kadar olduğunu ifade etti.

Yarışa katılım için kayıtların “0533 855 7799” numaralı telefon aranarak veya “0533 869 1907” telefon numarasına WhatsApp üzerinden mesaj atılarak yapılabileceğini belirten Aliusta, yarışa katılım ücretinin de 100 TL olduğunu belirtti.

17 Temmuz olan yarış günü saat 18.00’da kayıtların alınacağını, pistin tanıtımı için formasyon turu yapıldıktan sonra saat 19.00’da ilk klasik aracın start alacağını söyleyen Aliusta, Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nda genel klasman ile kategorilerde ilk üçe girenlerin, gece sonunda kupalarına kavuşacağını, Oza Kahveleri’nden de zengin hediyeler kazanacağını kaydetti.

Yarış Canlı Yayınlanıyor , MİNİ Kategorisi Hayat Buluyor…

Derneğin verdiği özel öneme işaret eden Aliusta, “VW Beetle” ve “BMW E30” için açılan kategorilere, bu yıl önemli hayran kitlesi olan “MİNİ”yi de eklediklerini açıkladı.

Aliusta, hem kendi aralarında hem de genel klasman için tatlı bir rekabet yaşayacak olan MİNİ’lerin yarışını görmenin keyifli olacağını söyledi.

Derneğin yine önemli bir işe daha imza attığını belirten Aliusta , Gelengül Prodaction aracılığı ile yarışın 6 yerden 1 de havadan olmak üzere 7 kamera ile derneğin Facebook sosyal medya hesabından Canlı yayınlanacağını söyleyerek , klasik severlerin bu heyecanı bulundujları yerden izleyebileceklerini belirtti.

Genel Klasman Kategorileri

Aliusta, Genel Klasman içerisinde yer alacak olan kategoriler ise şöyle sıraladı:

“İmal yılları 1945 / 1960 arası olanlar E Kategorisi; İmal yılları 1961/1970 olanlar F Kategorisi; İmal yılları 1971/1980 olanlar G Kategorisi; İmal yılları 1981 / 1990 olanlar H Kategorisinde yarışabilecek.

Bu kategoriler dışında kalan 1991 / 1996 yılları arasındaki klasik araçlar Turing Kategorisi’nde yer alarak Genel Klasman dışında yarışacak.

Bayan Kategorisi, VW Beetle Kategorisi ve BMW E30 Kategorisi de devam edecek.

Fren testi bu yıl da sürecek. İki tur üzerinden yapılacak parkurda son turunu tamamlayan araç start noktasında yerdeki beyaz çizgiyi aracın ön ve arka tekerleri arasında kalacak şekilde durarak tamamlayacak”.

“ZAYDER ve OZA Kahveleri iş birliğinde

ASYA Bebek için seferberiz”

Burçin Aliusta, “Bildiğiniz üzere, derneğimiz, her yıl birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atarak, ülkemize ve ülke insanımıza hizmeti bir borç bilmektedir. Cumartesi gerçekleştireceğimiz yarışımız da bu anlamda önemli bir kampanyaya destek verecektir” dedi.

Henüz 8 aylık küçük bir bebek olan Asya Polatlı’ya doğumundan 2 ay sonra SMA hastalığı teşhisi konduğunu ve 6 aydır makinelere bağlı yaşamını sürdürdüğünü hatırlatan Aliusta, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) öncülük ettiği yardım kampanyasında “BİZ DE VARIZ” dediklerini vurguladı.

Aliusta, yarışın yapılacağı alanda yer alacak OZA Kahvelerine ait mobil kahve aracından yapılacak tüm alışverişin gelirinin, Asya bebeğin tedavisi için kullanılacağını ifade ederek arzu eden klasik severlerin ZAYDER üzerinden de bağışta bulunabileceğini söyledi.