KRAL UĞUR YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.

Bu sezon lige şampiyonluk parolası ile giren Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü, transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Daha önce Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek ve Orhan Kalaycı’yı renklerine katan sarı yeşilli ekip bugün de Gençler Birliği’nin yıldız oyuncuları Şenol Şoför ve Mehmet Erol’un yanı sıra Mağusa Türk Gücü altyapısından yetişen ve bu kulüple şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon ise Küçük Kaymaklı formasıyla gol kralı olan Uğur Naci Gök’ü bonservisli olarak kadrosuna katarak adeta transferde rakiplerine göz dağı verdi.