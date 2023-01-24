KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu basın toplantısı düzenliyor

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu basın toplantısı düzenliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 27 Ocak 2023 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Gerçekleşecek olan basın toplantısı saat 14.30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

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