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KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu basın toplantısı düzenliyor
Spor
24 Ocak 2023 Salı 11:57
Genç
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 27 Ocak 2023 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Gerçekleşecek olan basın toplantısı saat 14.30'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.
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