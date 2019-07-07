Su Sporları Federasynu ile Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu İşbirliğinde organize edilen Yaşama Sporla Bağlan küçükler ve minikler yüzme yarışları dün başladı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda dün başlayan ve bugün tamamlanacak olan şampiyonanın ilk gününde büyük çekişme yaşanan yarışlar oldu.

İlk gün sonunda Yakın DoğuÜniversitesi günü birinci sırada tamamladı.

1-)Yakın DoğuÜniversitesi

2-)Bluefin Swimming Club

3-)UluslararasıKıbrısÜniversitesi

4-)LeventSporYüzmeKulübü

5-)Ares SporKulübü

6-)Marlin Sporting Club

7-)KarabetçaSporKulübü

(arenaporkolik)