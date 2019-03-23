Küfürlü tezahüratın Fenerbahçe’ye bedeli 37 bin forma

Fenerbahçe 3.5 yılda yaklaşık 7 milyon TL ceza ödedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’, ‘saha olayları’ ile ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sarı lacivertlilere 6 milyon 965 bin TL para cezası kesti.

Bu da 36 bin 825 formanın satış cirosuna denk geliyor. Spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç’in başkanlığındaki Kariyer Hukuk Derneği’nin spor departmanının çalışmasına göre F.Bahçe, 2018-19’da 540 bin TL ceza aldı. Rekorsa geçen sezona: 4 milyon 617 bin TL! 3.5 yıllık cezaysa yaklaşık 7 milyon lira. Bu para 37 bin forma veya kale arkası kombine gelirine tekabül ediyor.