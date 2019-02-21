Kupa, LAÜ'nün

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Rauf Raif Denktaş Kupası’nda kadınlar final maçı dün akşam oynandı.

YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Başa baş geçen ilk seti Lefke Avrupa Üniversitesi 25-18 kapadı. İkinci sette toparlanan Doğu Akdeniz Üniversitesi seti 25-17 alarak setlerde durumu eşitledi. Üçüncü sette toparlanan Lefke Avrupa Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne sadece 4 sayı vererek seti 25-4 aldı ve setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette başa baş bir oyun sergileyen Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında, Lefke Avrupa Üniversitesi zorlanmasına rağmen seti 25-23 alarak setlerde 3-1 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.

Final maçı sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Lefke Avrupa Üniversitesi ve ikinci Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kupa ve madalyaları Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl tarafından verildi.