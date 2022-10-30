Orhun Mevlit’in Başkanlığında KKTC Basketbol Federasyonu tarafından, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde Lefkoşa’da ikincisi düzenlenen 3×3 Sokak Basketbolu turnuvasında Master Büyük Erkekler kategorisinde turnuvadaki ilk maçlarına çıkmak için hazırlanan ve o kategorinin favorilerinden olan Burak Karafistan, Serhan Ferdioğlu, Kaan Hastan ve Ahmet Dağer’den oluşan takıma, maça otuz dakika kala büyük haksızlık yapıldı.

FEDERASYON TARAFINDAN KURALLAR YAZILI OLARAK SPORCULARA ÖNCEDEN DUYURULMADI…

Özel bir zeminde (kauçuk) oynanan, sezonun en çok katılımlı ve prestijli turnuvasında maç kurallarının yazılı olarak önceden duyurulmaması dikkat çekti. Federasyon tarafından yapılan bu hata kabul edilemez. Takım oyuncularına maça çıkmalarına yarım saat kala Ahmet Dağer’in Federasyon tarafından oynayamayacağı söylenmesi üzerine takım oyuncularının sebebini sormasıyla alınan cevap Dağer’in Master Büyük Erkekler kategorisinde oynayabilmesi için son Lig maçından 2 senelik süreyi aşmış olması gerektiği olmuştur (1.5 sene geçmiştir).

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR MAÇ ÖNCESİ İNCELENMEDİ …

Federasyonun turnuvanın kayıtlar süresi boyunca böyle bir şeyi dikkate almamış olması ve rakip takımın (Koop Legends) şikayeti üzerine bunu maç saatinde söylemesi organizasyonun ve Federasyonun ciddiyetsizliğini gösteriyor.

Maça çıkmayan hazırlanan bir takıma, maçın başlamasına yarım saat kala Federasyon yöneticileri tarafından “sizin oyuncunuz bu kategoride oynayamaz” şeklinde açıklama yapılması profesyonelliğine sığmayan, ciddiyetsiz ve etik olmayan bir davranışın göstergesidir. Yapılan başvuruların zamanında değerlendirilerek uygun olmadığı turnuva başlamadan önce ilgili takıma söylenmesi gerekirdi.

YAŞANAN GELİŞMELER ÜZERİNE BAZI BASKETBOL SEVERLER ALANI TERK ETTİ..

Basketbol Federasyonunun bu ciddiyetsizliği, Basketbola yıllardan beridir değer vermiş ve katkı koymuş ve hala KKTC basketbolunu desteklemekte olan bu değerli sporculara ve ailelerine yapılmış bir hakarettir. Yaşanan gelişmeler üzerine bazı basketbol severler aileler ile birlikte oyun alanını terk ederek Federasyona karşı tepkilerini ortaya koydular.

TAKIM TURNUVADAN ÇEKİLEREK TEPKİ KOYDU…

Federasyon bu yanlış politikası ve tutumu basketbolun ülkemizde gelişmesi ve gelecek nesillere aşılanmasını zorlaştıracaktır.

Bu gelişmeler üzerine Master Büyük Erkekler kategorisinde yer alan ve Burak Karafistan, Serhan Ferdioğlu, Kaan Hastan ve Ahmet Dağer’den oluşan takım Federasyona tepki olarak turnuvadan çekildiklerini duyurdular. Bazı basketbol severlerin de ayrıca, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek bu tür organizasyonlara katılmayarak tepkilerini sürdüreceklerini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022, 10:58