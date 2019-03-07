Manchester United ve Porto çeyrek finalde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.

Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz kulübü Manchester United'ı konuk etti.

United, henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti ancak PSG, Bernat'ın golüyle 12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, Manchester United'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.

Sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksik bir kadroyla Paris'e gelen Manchester United, 90+4'üncü dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Rashford, takımını 3-1 öne geçirdi.

PSG'nin baskısına rağmen kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

5 yıl sonra adını çeyrek finale yazdıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen ilk kulüp oldu.

Porto'ya turu Alex Telles getirdi

Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.

Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.