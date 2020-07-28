Masa Tenisinden basın toplantısı

Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları önceki gün (Pazartesi) basın toplantısı düzenledi.

Masa Tenisi Federasyonu binasının yanıda bulunan arazinin Ağustos itibarıyla federasyona devredileceğini belirten Bekiroğluları bu alana yapılacak tesis konusunda açıklamalarda bulundu.

Dana ve Özbilgenah söz verdi

Bekiroğluları dört yıl önce yine bu alanın federasyona devri konusunda girişimler yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti

Bekiroğluları bu yıl bu alanın Gerek Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana gerekse spor dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan tarafından kendilerine verileceğinin sözünü verdiklerini belirterek hem Dana’ya hem de Özbilgehan’a teşekkür etti.

Proje hazır

Bekiroğluları bu alana masa Tenisi federasyonu idari binaları yanında yeni bir salon, sosyal alanlar seminer salonu ve toplantı odaları prejeleri bulunduğunu ayrıca 7 katlı bir otel projeleri olduğunu kaydetti.

Yap-işlet-devret modeli olacak

Mustafa Bekiroğluları bunların gerek federasyonun gerekse devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeli ile yapılacağını belirterek konunun Spor Dairesi yetkilileri ile görüşüldüğünü ve konuyla ilgili gönüllü kişilerin de hazır olduğunu vurguladı.

Endişeliyiz

Bekiroğluları 4 yıl önce yine bu alanın federasyona verileceğini beklerken bir şahısa kiralandığını ve bu dönemde de yine benzer bir olayın gerçekleşebilme ihtimalinden dolayı endişeli olduklarının aldını çizdi.

Bu tesis masa tenisi camiasını kurtaracak

Yapılacak olan tesisin sporun ve gençliğin hizmetine verileceğini kaydeden Bekiroğluları “bu tesis bittiğinde masa tenisi camiası kurtulacak. Biz burada oluruz veya olmayız ancak bu tesis sayesinde gelirler artacak ve istediğimiz organizasyona kendi paramızla katılabileceğiz” dedi.

Halil Fikret geçmişi anlattı

Masa Tenisi Federasyonu’nun ikinci başkanı Halil Fikret de masa tenisinin ülkemizde nasıl başladığını ve o dönemki sıkıntıları nasıl aşıp bugünlere geldiklerini anlatarak yapılacak olan tesisin masa tenisini çok yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getirdi.