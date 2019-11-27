Mert Aksu: “Daha iyi olacağız”

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Soyerspor’un deneyimli oyuncusu Mert Aksu, takım olarak uyum sürecini artırarak ilerletmeye devam ettiklerini, bunun devam etmesi ile bireysel performansların da yükseleceğine inandığını belirtti.

KTSYD Kupası’nda ilk turdu bay geçtikten sonra yarı final oynayan, Cumhuriyet Kupası’nda ise ilk turu geçerek yarı finale yükselen Soyerspor’un ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara geleceğine vurgu yapan Mert Aksu, tur atlamanın kendileri için ekstra bir motivasyon oluşturduğunu aktardı.

Takımın önemli isimleri arasında yer alan Mert Aksu, geride kalan 2 turnuvada iyi istatistikler tutturmuştu. Mert, KTSYD Kupası’nda YDÜ’ye karşı 10 sayı 5 ribaund ve 1 asist, Cumhuryet Kupası’nda yine YDÜ’ye karşı oynanan maçta 12 sayı 6 ribaund ve 2 asist ile oynamıştı.