Milli OIimpiyat Komitesi, Lefkoşa ve Gazimağusa’da dayanışma semineri düzenliyor

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Yönetim Kurulu, deprem felaketinin yarattığı olumsuz etkileri giderebilmek amacıyla tüm federasyonların sporcularına, ailelerine, antrenör ve hakemlerine yönelik seminer düzenliyor.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Milli Takımlar Psikoloğu Prof. Dr. Turgay Biçer, Psikolog Doç Dr. Sertan Kağan ve Uz. Psk. Cansın İskender tarafından verilecek seminerler, Lefkoşa ve Gazimağusa’da yer alacak.

Seminerlerin ilki 9 Mart Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazimağusa'da Rauf Denktaş Kültür Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Seminerin ikinci ayağı 10 Mart Cuma günü 18.00-19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te yer alacak.

Seminerlere katılmak isteyenlerin [email protected] mail adresine veya 05338612449 telefon numarasına; isim, telefon, bağlı olunan federasyon yazılarak başvuru yapılabileceği duyuruldu.