Minik Yıldız ve Genç Okçular yarıştı

Okçuluk Federsasyonu tarafından organize edilen minikler ve yıldızlar yarışması önceki gün (gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisinde tesisini yenileyen Okçuluk Federasyon alanında 12 Kulüp ve 65 Sporcunun kayıt yaparak mücadele ettiği 2. Açık alan sıralama yarışmasında Minik-Yıldız ve Gençler sıcak havaya rağmen akşam geç saatlere kadar devam eden müsabakada kıyasıya mücadele ettiler.

Dereceye giren sporculara ödülleri görevli Hakemler ve Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi tarafından taktim edildi.