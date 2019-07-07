Muriç, Fenerbahçe'de

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş gelişme bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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