Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2.Tur kura çekimi gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.Tur kura çekimi yarın (8 Ocak 2020 Çarşamba) gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimi saat 14.30’da başlayacak. 16 takımın birbiriyle eşleşeceği 2.Tur tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve kazanan takımlar adlarını Çeyrek Final’e yazdıracak. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.Tur karşılaşmaları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 13.00’te oynanacak.

Kupada 2.Tur kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle;