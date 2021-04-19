Niyazi Demirel, yeniden Başkan

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz gün (17 Nisan 2021, Pazar günü) Federasyona üye derneklerin katılımı ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Ümit Nusret, sekreterliğini İrfan Ağınlı ve İsmet Baydur’un yaptıkları Genel Kurul, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul’da 2020 Yılı Mali Raporu, Mali Sekreter Faramez Najafov, 2020 Yılı Faaliyet Raporu Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2021 Yılı Faaliyet Programı da oybirliği ile onaylandı.

Üç yılda bir gerçekleştirilen Başkanlık seçimine, tek aday olarak katılan Niyazi DEMİREL, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

2019 yılında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyon olan İsmet Baydur ve Antrenörü Cuma Öztürk’e Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile para ve plaket ödülü verildi.

Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.





