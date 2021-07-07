Okçulukta iki aday

Okçuluk Federasyonu seçimli genel kurulu 10 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de Kıbrıs Türk Spor Yazarları derneğinde yapılıyor.

Üyelik yükümlülüklerini yerine getiren kulüp başkanı veya yetkili kıldıkları kişilerin katılımlarıyla gerçekleşecek olan seçimli kurula 2017 yılından beridir 2 dönem başkanlık yapan Ferdi Çiftçi seçimde yeni dönem için aday olmadığını açıkladı.

Cumartesi günü yapılacak genel kurulda başkanlık için Akdeniz Spor Birliği başkanı Serhat Deniz ve Sentor Okçuluk Kulübü Derneği Başkanı Arda Topal adaylık başvurusunda bulundu.

Okçuluk olağan genel kurulu saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, divanın oluşumu, ardından mali rapor ve faaliyet raporlarının okunarak onaya sunulmasının ardından başkanlık seçimi ile devam edecek.

Federasyon başkanlığı seçimin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlanacak.

Çiftçi başarılar diledi

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yayınladığı bildiride göreve gelecek başkan ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek seçimin adil ve demokratik olmasının okçuluk camiasının büyüklüğünü göstereceğini kaydetti.