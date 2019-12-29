Okçulukta ödüller verildi

Okçuluk Federasyonu 2019 yılı ödül töreni önceki akşam (Cuma) gerçekleştirildi.

Federasyonun toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül gecesinde 2019 sezonu boyunca mücadele ederek finallere kalmaya hak kazanıp sezonu tamamlayan toplamda 9 kategoride 27 sporcuya plaket ve belgeleri takdim edildi.

Gecede ayrıca Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri tarafından En İyi Antrenör, En Centilmen Sporcuya, Yurt Dışında Başarı Elde Eden 4 sporcuya özel hediye çeki ve katılım göstererek Federasyona katkı sağlayan Basın Mensuplarına da plaket takdim edildi.

Genç Kız Olimpik Yay:

Pembe Uluç

Edanur Kural

Teslime Turna

Genç Erkek Olimpik Yay:

Çetin Erdinç

Mustafa Alpcan

Melih Yağız

Olimpik Yay Büyük Erkek:

Muammer Bulancak

Arif Kömürcüler

Selçuk Doğan

Olimpik Yay Büyük Bayan:

Açelya Akkor

Fatma Y. Kutluhan

Gülhanım Çakal

Makaralı Yay Büyük Erkek:

Serkan Taydaş

Mehmet İyiyürek

Murat Çoğun

Makaralı Yay Büyük Bayan:

Uysal Oldaç

Ayşen Tez

Eylül Dayen Ataç

Olimpik Yay Yıldız Kız:

İdal Kutluhan

Ceren Bulancak

Gülay Araz

Olimpik Yay Yıldız Erkek:

Mustafa Soygazi

Deren Partalcı

Ercem Alışkan

Makaralı Yay Yıldız Erkek:

Yusuf Akar

Sarp Şen

Mustafa Akar

En Başarılı Antrenör:

Osman Tez

En Centilmen Sporcu:

Arif Kömürcüler

Milli Takım Teknik Direktörü:

Muharrem Kural

Milli Takım Organizasyon ve Eğitim Sorumlusu:

Arda Topal

Yurt Dışında Başarı Gösteren Sporcular:

Pembe Uluç

Fatma Y. Kutluhan

Edanur Kural

Ayşen Tez

Basın Mensupları Plaketleri:

Yeşim Tuncel

Çelen Oben

Kürşat Özer