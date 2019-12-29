banner22

Okçulukta ödüller verildi

Okçulukta ödüller verildi
banner30

Okçuluk Federasyonu 2019 yılı ödül töreni önceki akşam (Cuma) gerçekleştirildi.

Federasyonun toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül gecesinde 2019 sezonu boyunca mücadele ederek finallere kalmaya hak kazanıp sezonu tamamlayan toplamda 9 kategoride 27 sporcuya plaket ve belgeleri takdim edildi.

Gecede ayrıca Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri tarafından En İyi Antrenör, En Centilmen Sporcuya, Yurt Dışında Başarı Elde Eden 4 sporcuya özel hediye çeki ve katılım göstererek Federasyona katkı sağlayan Basın Mensuplarına da plaket takdim edildi.

Genç Kız Olimpik Yay:
Pembe Uluç
Edanur Kural
Teslime Turna

Genç Erkek Olimpik Yay:
Çetin Erdinç
Mustafa Alpcan
Melih Yağız

Olimpik Yay Büyük Erkek:
Muammer Bulancak
Arif Kömürcüler
Selçuk Doğan

Olimpik Yay Büyük Bayan:
Açelya Akkor
Fatma Y. Kutluhan
Gülhanım Çakal

Makaralı Yay Büyük Erkek:
Serkan Taydaş
Mehmet İyiyürek
Murat Çoğun

Makaralı Yay Büyük Bayan:
Uysal Oldaç
Ayşen Tez
Eylül Dayen Ataç

Olimpik Yay Yıldız Kız:
İdal Kutluhan
Ceren Bulancak
Gülay Araz

Olimpik Yay Yıldız Erkek:
Mustafa Soygazi
Deren Partalcı
Ercem Alışkan

Makaralı Yay Yıldız Erkek:
Yusuf Akar
Sarp Şen
Mustafa Akar

En Başarılı Antrenör:
Osman Tez

En Centilmen Sporcu:
Arif Kömürcüler

Milli Takım Teknik Direktörü:
Muharrem Kural

Milli Takım Organizasyon ve Eğitim Sorumlusu:
Arda Topal

Yurt Dışında Başarı Gösteren Sporcular:
Pembe Uluç
Fatma Y. Kutluhan
Edanur Kural
Ayşen Tez

Basın Mensupları Plaketleri:
Yeşim Tuncel
Çelen Oben
Kürşat Özer

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Yarışma için başvuru süresi uzatıldı
Yarışma için başvuru süresi uzatıldı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿