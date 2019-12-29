Okçulukta ödüller verildi

Okçuluk Federasyonu 2019 yılı ödül töreni önceki akşam (Cuma) gerçekleştirildi.
Federasyonun toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül gecesinde 2019 sezonu boyunca mücadele ederek finallere kalmaya hak kazanıp sezonu tamamlayan toplamda 9 kategoride 27 sporcuya plaket ve belgeleri takdim edildi.
Gecede ayrıca Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri tarafından En İyi Antrenör, En Centilmen Sporcuya, Yurt Dışında Başarı Elde Eden 4 sporcuya özel hediye çeki ve katılım göstererek Federasyona katkı sağlayan Basın Mensuplarına da plaket takdim edildi.
Genç Kız Olimpik Yay:
Pembe Uluç
Edanur Kural
Teslime Turna
Genç Erkek Olimpik Yay:
Çetin Erdinç
Mustafa Alpcan
Melih Yağız
Olimpik Yay Büyük Erkek:
Muammer Bulancak
Arif Kömürcüler
Selçuk Doğan
Olimpik Yay Büyük Bayan:
Açelya Akkor
Fatma Y. Kutluhan
Gülhanım Çakal
Makaralı Yay Büyük Erkek:
Serkan Taydaş
Mehmet İyiyürek
Murat Çoğun
Makaralı Yay Büyük Bayan:
Uysal Oldaç
Ayşen Tez
Eylül Dayen Ataç
Olimpik Yay Yıldız Kız:
İdal Kutluhan
Ceren Bulancak
Gülay Araz
Olimpik Yay Yıldız Erkek:
Mustafa Soygazi
Deren Partalcı
Ercem Alışkan
Makaralı Yay Yıldız Erkek:
Yusuf Akar
Sarp Şen
Mustafa Akar
En Başarılı Antrenör:
Osman Tez
En Centilmen Sporcu:
Arif Kömürcüler
Milli Takım Teknik Direktörü:
Muharrem Kural
Milli Takım Organizasyon ve Eğitim Sorumlusu:
Arda Topal
Yurt Dışında Başarı Gösteren Sporcular:
Pembe Uluç
Fatma Y. Kutluhan
Edanur Kural
Ayşen Tez
Basın Mensupları Plaketleri:
Yeşim Tuncel
Çelen Oben
Kürşat Özer