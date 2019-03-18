Okçuluk’ta sıralama belirlendi

Okçuluk’ta sıralama belirlendi

KKTC Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı Faaliyetlerinin Büyükler 3. Kapalı alan ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi  içerisinde bulunan Kapalı antrenman salonunda yapıldı.

Önceki gün (Pazar günü) Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 Sporcu katılarak  mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi

Kapalı alan sezonunda yapılan tüm kategori ve yaş guruplarının sıralama puanları tamamlanarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan eleme ve final müsabakaları ile son bulacak.

Olimpik Yay Bayan             

1.Pembe Uluç             GÜZOKOT   

2.Rabia Üşenmez       GAÜOT                    

3.Fatma Kutluhan      YOKDOT      

Olimpik Yay Erkek            

1.Atasü Paşaoğlu        GAÜOT                    

2.Muharrem Kural     GÜZOKOT   

3.Çetin Erdinç            GAZOKOT   

Makaralı Yay Bayan                      

1.Uysal Oldaç            BÜYOT                    

2.Ayşen Tez               GAÜOT                    

3.Nur İyiyürek            KKTSKOT    

Makaralı Yay Erkek                      

1.Serkan Taydaş         BÜYOT         

2.Osman Tez              GAÜOT         

3.Mehmet İyiyürek    KKTSKOT

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