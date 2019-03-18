Okçuluk’ta sıralama belirlendi

KKTC Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı Faaliyetlerinin Büyükler 3. Kapalı alan ve son sıralama yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan Kapalı antrenman salonunda yapıldı.

Önceki gün (Pazar günü) Büyükler Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinden oluşan 46 Sporcu katılarak mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi

Kapalı alan sezonunda yapılan tüm kategori ve yaş guruplarının sıralama puanları tamamlanarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan eleme ve final müsabakaları ile son bulacak.

Olimpik Yay Bayan

1.Pembe Uluç GÜZOKOT

2.Rabia Üşenmez GAÜOT

3.Fatma Kutluhan YOKDOT

Olimpik Yay Erkek

1.Atasü Paşaoğlu GAÜOT

2.Muharrem Kural GÜZOKOT

3.Çetin Erdinç GAZOKOT

Makaralı Yay Bayan

1.Uysal Oldaç BÜYOT

2.Ayşen Tez GAÜOT

3.Nur İyiyürek KKTSKOT

Makaralı Yay Erkek

1.Serkan Taydaş BÜYOT

2.Osman Tez GAÜOT

3.Mehmet İyiyürek KKTSKOT