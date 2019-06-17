Oklar minik Demir Müezzinler için atıldı

Okçuluk Federasyonu ve Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği iş birliği ile organize edilen yarışma Demir Müezzinler için düzenlendi.

9 resmi kulüp ve 69 sporcunun katıldığı yarışmada tüm kategoriler ve Okçuluk sporuna yeni başlayanlar da katıldı.

Müsabaka sonucunda elde edilmiş olan tüm kayıt ücretleri ve organizasyonda görev alan tüm Hakem veya yetkililerin gelirlerinin tedavisi Türkiyede sürmekte olan minik Demir Müezzinler'in tedavisi için bağışlandı.

Yarışmaya katılamayan Federasyona bağlı diğer 5 kulüp sporcularından yardım için toplanan katkı da federasyona ulaştırıldı.

Yarışma sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve dereceye giren sporculara derece başarı belgeleri Federasyon Yònetim kurulu üyeleri ile Kulüp sorumluları tarafından taktim edildi.