Olağan Genel Kurul 13 Temmuz'da

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Derneğin Olağan Genel Kurulu, Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde saat 10.30’da başlayacak.

Olağan genel kurul Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak.

Ardından başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlanacak.Yapılan açıklamada başkanlığa aday olacak kişilerin tüzük gereği genel kurul tarihinden 48 saat öncesine kadar KTSYD sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.