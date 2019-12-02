Omaç Başat Turnuvası devam ediyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci haftanın ikinci mücadelesi ile üçüncü haftanın ilk maçı 3 Aralık Salı günü oynanacak.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada salı saat 20.00’de BRT ile Diyalog, saat 21.00’de Yenidüzen ile Kanal T karşı karşıya gelecek.

Turnuvada 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog karşılaşmasının ardından üçüncü maçlar tamamlanacak.

Maç programı ve puan durumu şöyle:

PROGRAM

3 ARALIK SALI

20.00: BRT – Diyalog

21.00: Yenidüzen – Kanal T

5 ARALIK PERŞEMBE

21.00: Kıbrıs - Diyalog