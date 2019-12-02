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Omaç Başat Turnuvası devam ediyor

Omaç Başat Turnuvası devam ediyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci haftanın ikinci mücadelesi ile üçüncü haftanın ilk maçı 3 Aralık Salı günü oynanacak.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada salı saat 20.00’de BRT ile Diyalog, saat 21.00’de Yenidüzen ile Kanal T karşı karşıya gelecek.

Turnuvada 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog karşılaşmasının ardından üçüncü maçlar tamamlanacak.

Maç programı ve puan durumu şöyle:

PROGRAM

3 ARALIK SALI

20.00: BRT – Diyalog

21.00: Yenidüzen – Kanal T

5 ARALIK PERŞEMBE

21.00: Kıbrıs - Diyalog

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