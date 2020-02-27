Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından düzenlenecek “Ortaokullar Arası Karting Endurance Cup Yarışı” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, sırasıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Orta Öğretim Dairesi Proje Koordinatörü Mustafa Hürses ve Cemsa Karting Direktörü Salih Karalım birer konuşma yaptı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, çocuklara ve gençlere sosyal- kültürel gelişimleri anlamda destek vermek için Bakan Çavuşoğlu’yla göreve geldiği ilk günden beri çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çeşitli konularda geçekleştirdikleri işbirliği sonucunda gelece yıllarda çocukların ve gençlerin çok daha gelişmiş bireyler olarak topluma kazandırılacağını kaydeden Karaokçu, ortaokullar arası Karting Endurance Cup Yarışı’na katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Karaokçu, gençlerin hız tutkusunu yollarda değil parkurlarda kullanmaları için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini kaydederek, ilk kez gerçekleştirilecek Orta Okullar Arası Karting Endurance Cup Yarışı’nın da herkes için hayırlı olmasını diledi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yeni şeylerin habercisi olarak bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, gelişen dünyada öğrencilerin tamamen kapalı mekanda, oturarak yaşama tercihini ortadan kaldırmak ve yeniden dışarılarda sosyalleşmelerini sağlamak için bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.

Gençliğe hizmet anlayışıyla çalışmalar yapan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’yla işbirliğinde ülkeye hizmet etmek için projeler ürettiklerine işaret eden Çavuşoğlu, bu çerçevede gerçekleştirdikleri projelere örnekler vererek bu çalışmalar kapsamında eğitsel ve sportif faaliyetleri güncellemeleri gerektiğini fark ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Hız ne kadar korkunç olsa da parkurda yapılan bu yarışlar öğrencilerin enerjisini bir nebze alarak sağlıklı sportif bir yaşamın içerisine çekmektedir” dedi.

Güncellenen vizyonlarıyla Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne bağlı birimlerle, gençlerin öğrencilerin ilgi göstereceğini düşündükleri Endurance Cup Yarışı düzenlemeyi üstlendiklerini anlatan Çavuşoğlu, bugünkü imkanların bir süre sonra gelişeceğine, katılımın artacağına ve bu yarışların turnuva haline geleceğine inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, gençlerin bu spor dalında gelişebilmesi adına düzenlenen bu yarışın tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, içinde bulunulan sadece doktor ve mühendis olmanın doğru göründüğü sistemi yavaş yavaş doğru yöne çevirmek için mücadele ettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, “Sağlıklı İnsan sosyal insandır” dedi.

HÜRSES

Genel Orta Öğretim Dairesi Proje Koordinatörü Mustafa Hürses, de Ortaokullar Arası Karting Endurance Cup Yarışı hakkında bilgi vererek, 6 okulun 23 Mart’ta başlayıp 18 Mayıs’ta tamamlanacak 5 yarışa katılacağını ve en sonunda şampiyonun belirleneceğini söyledi.

Ortaokullar Arası Karting Endurance Cup Yarışı hakkında genel ve teknik bilgiler veren Hürses, “Elbirliğiyle çocukları evden çıkaralım uyuşturucudan uzak tutalım” dedi. Hürses, başta Cemsa olmak üzere katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

KARALIM

Cemsa Karting Direktörü Salih Karalım, karting sporunu gençlere kazandırmak için 2004 yılından beri çalıştıklarını belirterek, aradan geçen yıllarda gözlemledikleri gelişimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ortaokullar Arası Karting Endurance Cup Yarışında hızın değil sürenin önemli olacağını 5 yarışlık formatta katılımcılara 100-150 tur imkanı verileceğini belirten Karalım, gençlere bu imkanı vermelerine olanak sağlayan proje için katkı koyan herkesi kutladı.