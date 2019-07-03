Plaj Voleybolu Ligi devam ediyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi’nin ikinci haftası tamamlanırken üç takım yoluna yenilgisiz devam ediyor. Erkeklerde GMBÇS, kadınlarda da Volley Passion ve Team Islan ilk iki haftada yenilgi yüzü görmediler.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Plaj Ligi’nin ikinci hafta karşılaşmaları dün akşam oynandı. Lefkoşa Beach Volley Arena’da saat 18.00’de başlayan karşılaşmalar saat 22.00’de sona erdi. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 4 karşılaşmanın oynandığı ikinci haftada üç takım yenilmezliğini sürdürdüler. Kadınlarda Volley Passion ve Team Island, erkeklerde de GMBÇS takımları geride kalan iki haftada oynadıkları tüm karşılaşmaları kazandılar.

2.haftada alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlarda

Team Island-Stars (2-0)

EMU Stars-Volley Passion (0-2)

Karpaz Gate Marina-Team Island (0-2)

Volley Passion-Marina Beach (2-0)

Stars-EMU Stars (2-0)

Erkeklerde

Marina Beach-GMBÇS (0-2)

İskele-Team Varosha (2-1)

Karpaz Gate Marina-Marina Beach (2-1)

İskele-GMBÇS (0-2)

(ARENASPORKOLIK)