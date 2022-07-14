Plaj Voleybolunda kupalar sahiplerini bekliyor

2022 Plaj Voleybolu Liglerinde 18-19 Temmuz da oynanacak 4. ve son hafta karşılaşmaları programı açıklandı.

Program çerçevesinde 18 Temmuz da 6 kategoride Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakaları oynanacak. 19 Temmuz da 6 kategoride oynanacak olan Final ve üçüncülük karşılaşmaları ile plaj voleybolu ligleri tamamlanacak ve şampiyonlar belli olacak.

Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak olan 18 ve 19 Temmuz da ki müsabakalar saat 18.00 de başlayacak . organizasyonda müsabakası olan bütün takımların organizasyon başlama saatinde hazır olmaları gerekiyor.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlar ödülleri ayni gece takdim edilecek. Ödül Töreninde ayrıca geçen yıl olduğu gibi 6 kategoride Plaj Liglerinin Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ve 25 yıl üzerinde görev yapmış KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri Sedat Kılıç , Haşmet Merter , Zafer Cahit ve Adil Trabzon 'a hizmet plaketleri takdim edilecek.