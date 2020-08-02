Raketler plaja iniyor

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen ve Tenis Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek Plaj Tenis Turnuvası 8-9 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Ahmet Kızılkılınç anısına gerçekleştirilecek Tenis Turnuvasına kayıt yaptırmak isteyenlerin 6 Ağustos 18:00’e kadar kayıt yapabilecekleri belirtildi.

Çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorileriende yapılacak turnuvaya kayıt ücretinin ise 100 lira olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada sporcuların tek ücret ödeyecekleri ve ikinci bir kategori için ek ücret ödemeyecekleri kaydedildi.

8 Ağustos Cumartesi başlayacak turnuva 9 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Turnuvada dereceye girecek olanlara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 16:21