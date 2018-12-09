Real Madrid'den zor galibiyet

LaLiga'da toparlanmaya çalışan Real Madrid, Huesca deplasmanında tek golle kazandı ve haftayı 3 puanla kapattı.



Deplasmandaki karşılaşmaya hızlı başlayan başlayan Real, 8. dakikada Bale ile 1-0'ı buldu. İlk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Madrid ekibi golü bulamadı. 2. yarıda ise Huesca çok net fırsatları kullanamadı. 90+2'de Carvajal bir topu da çizginden çıkarınca mücadele 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla 26 puana yükselen Real 4. sırada. Huesca ise 7 puanla son sırada