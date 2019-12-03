Şampiyon Denner-Topçu 

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ana sponsor Avenue Dereboyu/Cinemax, ve diğer sponsorlar KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, ZET Ltd,Capital Radio ve Caldini Car Care’ın katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ve son yarışı 1 Aralık Pazar günü Kaplıca-Kantara arasındaki 3,8 km’lik parkurda 13 aracın katılımıyla gerçekleşti. 12 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve güneşli-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’da start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez Kaplıca-Kantara parkurunu geçtiler. Deniz Denner, Doğa Koyuncu ve Methodios Argyrou arasında büyük çekişmeye sahne olan yarışta, drift Pilotları Ahmet Öksüzoğluları ve Önem Biçentürk 'ün start alması güne renk kattı.

Tırmanma Yarışlarının en uzun etabı olan Kantara Uzun etabında Deniz Denner kendine ait olan Pist Rekorunu geliştirerek 2.37. 190 lık derecesi ile yine bir rekora imza attığı yarışta sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios Argyrou - Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paşa - Ali Paşa ikilisi de üçüncü oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci geldiler. E4’de birinci Doğa koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş geldiler. S2’de Cenk Toksoy – Şakir Akaylı birinci olurken, Halil Mulla – Güner Şevketoğlu ikinci geldiler.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi hem yarışın lideri hem de sezonun Şampiyonu olurken, yarışta ikinciliği 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliğini kazanan Doğa Koyuncu elde ettiler. Üçüncülüğü ise 12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou - Grigoris Argyrou ikilisi elde ettiler.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Kadınlar Kurulu organizasyonunda “Kadına karşı şiddete hayır!” farkındalığının dikkat çekildiği yarışta , Ödül Tören Kaplıca Hotel de gerçekleşerek , organizasyon tamamlandı.