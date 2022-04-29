Şampiyonlar değişmedi

Hentbolda büyükler liginde şampiyonlar bu akşam oynanan final ikinci karşılaşmaları sonrasında belli oldu.

Kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG, rakiplerini ikinci karşılaşmalarda da mağlup ederek şampiyon oldu.

UKÜ rahat kazandı: 38-28 Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ ile DAÜ bir araya geldi.

Maçın ilk yarısını rakibi DAÜ karşısında 19-8 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda yine etkili oyununu devam ettirerek sahadan 38-28 galip ayrılarak ligi şampiyon tamamladı.

UKÜ’de Aysel maçı 13 golle tamamlayarak maçın en golcü ismi olurken, DAÜ’de Melisa maçı 9 golle tamamlayan isim oldu.

GG yine şampiyon:36-26 Kadınlar maçının ardından başlayan erkekler final ikinci maçında ise GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

İlk maçta rakibi UKÜ’yü mağlup eden,GG ikinci maçta yine galip gelerek şampiyon oldu.

Ahmet Altan 9, Özden ise 7 golle maçı tamamlarken, GG yine sezonu şampiyon olarak tamamladı.