Savaşkan da İstanbul’da kürsüde

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılı sonuçlara bir yenisi eklendi. KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan yüksek atlamada gümüş madalya kazanarak kürsüye çıktı. Organizasyonun ilk günü olan cumartesi günü üç adım atlama branşında Tuğba Aydın’ın üçüncü olmasının ardından yine bir Kıbrıslı Türk atlet ikinci olarak ikinci günde kürsüde yer almış oldu.

Balkan Şampiyonası kadrosuna alındı

Organizasyonun ikinci gününde yüksek atlama branşında yarışan Buse Savaşkan, elde ettiği 1,76’lık derecesi ile ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Buse, bu derecesi ile Balkan Şampiyonası kadrosuna alındı.

Özcihan dördüncü, Aydın beşinci

Organizasyonun ikinci gününde uzun atlama branşında yarışan Tuğba Aydın beşinci olarak yarışı tamamladı. Şampiyonanın U20 kategorisinde yarışan Taygun Artan Özcihan, 200 metre branşında yarıştı. Özcihan elde ettiği 22,69’luk derecesi ile dördüncü oldu.