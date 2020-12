"Şimdi futbolumuzun geleceği için yeniden yapılanma zamanı"

Yenicami Kulubü, futbolun durumu ile iligli görüşlerini belirten bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar Nisan 2020’de yaptığımız açıklamada mevcut sistemle 2020/2021 sezonun oynanabilmesinin mali açıdan çok zor olacağını açıklamış olsak bile düzenlemeler konusunda futbol camiası olarak ciddi bir eylem gerçekleştirememiştik. Maalesef, Nisan 2020’de öngörmüş olduğumuz sıkıntılar çok geçmeden bugün gün yüzüne çıkmış ve hepinizin malumları olduğu üzere pazartesi gerçekleşen KTFF Genel Kurulu’nda oyçokluğu ile 2020/2021 sezonun oynanmaması kararı alınmıştır. Öncelikle bu üzücü karara her ne kadar içimiz acısa da neden onay verdiğimizi anlatmak isteriz. Yine futbol camiamızın bilgisinde olduğu üzere daha önce futbolun bu sezon oynanabilmesi için gereken koşullar hakkında açıklama yapmıştık. Bu açıklamamızda belirtiğimiz hususlar ve bu hususların mevcut durumunu aşağıda özetlemek isteriz:



• Temaslı Takip Sistemi: Daha önce yapmış olduğumuz açıklamada temaslı takip sisteminin sadece liglerde oynayan kişiler için üretilecek bir kararla pozitif vakaların izole edilerek karantinaya alınmasının taahhüt edilmesini talep etmiştik. Ancak, halen bugün bu konuda herhangi bir taahhüt veya karar üretilmemiş ve temaslı takip sistemi dolayısıyla pozitif vaka oluşması durumunda tüm takımın karantinaya alınması uygulaması geçerliliğini korumaktadır.



• PCR Test Maliyetleri: Tüm takımlara düzenli olarak yapılacak PCR testlerinin maliyetlerinin devlet tarafından karşılanarak kulüplere ek mali yük getirilmemesini talep etmiştik. Ancak, halen bugün bu konuda bir adım atılmamıştır. Kulüplerimizin bu maliyeti karşılayamayacağı gerçeği ortadayken bu konuda devlet tarafından bir adım atılmamış olması kulüplerimiz için kabul edilebilir bir durum değildir.



• Devlet Katkısı: Kulüplere yapılacak olan devlet katkısının netleştirilerek ödeme takviminin belirlenmesini talep etmiştik. Ancak, halen bugün bırakın gelecek yılın planlanmasını, tamamlanan BTM liglerinin dahi devletten alacakları ödenememiştir. Bu ortamda mali açıdan karanlık bir ortama girmek kulüplerimiz için kabul edilebilir bir durum değildir.



Ortada yukarıda bahsi geçen sıkıntılar halen mevcutken, tüm futbol camiası dün alınan üzücü karara neden onay verdiğimizi saygıyla karşılaması gerektiği inancındayız. Bizlerin derdi futbolun sadece başlamak olsun diye başlatmak değil ülkedeki futbolumuzun devamlılığını sağlamaktadır. Kulüplerimizi karanlık bir ortama sokup belirsizliklerle boğuşup gelecek yılları heba etmek yerine bu yılı planlama ve gerekli düzenleme yapmak için bir fırsat olarak kullanmak niyetindeyiz.



Nisan 2020 döneminde açıkladığımız şekilde ülkemizde futbolun devamlılığını sağlamak adına yasal düzenlemeleri hayata geçirmek zorunda olduğumuz inancındayız. Daha önce açıklamış olduğumuz gibi aşağıda tekrardan gündeme getireceğimiz hususlarda bu yıl ciddi adımlar atarak futbolumuzun geleceğini kurtarmak zorundayız. Her ne kadar üzücü bir şekilde bu sezonu kayıp sezon olarak geçirecek olsak bile aşağıda bahsedeceğimiz konularda ciddi adımlar atarak futbolumuzun ileriki dönemlerde devamlılığını sağlamak adına Yenicami Ağdelen Kulübü olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrardan güzide futbol camiamızın bilgisine sunarız.



Daha önce de açıklama yaptığımız üzere futbolumuzun devamlılığı için aşağıdaki konularda yasal düzenleme yapılabilmesi adına ciddi bir eylem planı oluşturmamız gerekmektedir:



• Mevcut mevzuatta sağlanan Gelir Vergisi indiriminin devamı ile birlikte kulüplerin sağladıkları bu kaynakların nerelere harcandığının denetlenmesi



• Bu kaynakların kullanımı ile ilgili kulüplere sağlanan kaynağın belli bir oranının altyapıya harcanmasının zorunlu kılınması



• Kulüplere yapılacak olan gayri nakdi yardımlar konusunda bağışçı kişilere Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi kapsamında teşvik edici oranlarda indirimlerin sağlanması



• Yapılacak olan tüm gayri nakdi katkılarla ilgili olarak maliyetlerin belgelendirilmesi zorunluluğun getirilmesi



• Kulüplerin kullanması adına kulüplere özellikle tesisleşme konusunda yapılacak olan yatırımların teşvikli yatırımlar kapsamına alınıp daha yüksek yatırım indirimi oranlarından faydalandırılmaları



• Kulüplerin aylık KDV beyannamesi sunma yükümlülüğü altına alınarak yapmış oldukları KDV harcamalarının ortaya çıkarılmasını sağlamak



• Kulüplerin piyasaya yapmış oldukları toplam KDV miktarının bağışçılarına orantısal olarak kendi KDV beyannamelerinde indirime konu edebilmeleri imkânının sağlanması



Futbolumuzun devamlılığını sağlamak istiyorsak, yukarıdaki konular hakkında düzenlemelerin yapılması için çalışmak zorundayız. İlk kez futbolu oynamayarak yaşayacağımız bu dönemde özlediğimiz futbolun bir kez daha böyle bir şey yaşamaması adına ciddi şekilde futbol camiasının paydaşları olan tüm futbolcu ve yöneticiler olarak birlik içerisinde çalışmamız gerekmektedir. Bizler, Yenicami Ağdelen Kulübü olarak bu süreç içerisinde elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğimizi tekrardan belirtmek isteriz.



Şimdi futbolumuzun geleceği için yeniden yapılanma zamanıdır. Ya futbolcu, kulüp yöneticisi ve federasyon olarak futbol camiamız birlik içeresinde yeniden yapılanma için mücadele edip futbolumuzun devamlılığını sağlayacağız ya da hep beraber futbolumuzun gözümüzün önünde erimesine göz yumacağız.'' denildi.