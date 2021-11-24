Sonay Adem’in anısına turnuva

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, merhum siyasetçi Sonay Adem’in anısına düzenlenecek 3. Mücadele ve Dostluk Turnuvası, 26- 27 Kasım tarihlerinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda yapılacak.

Mağusa Spor Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek futbol turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Maraş masterleri, Tuzla masterleri ve Karpaz masterlerinden oluşan dört takım katılacak.

Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuva Komitesi Başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilecek spor etkinliği, 26 Kasım Cuma günü saat 19.15’te açılış ve saygı duruşu ile başlayacak. Ardından Maraş masterleri ile Tuzla masterleri, anı turnuvası açılış maçında karşı karşıya gelecek. Gecenin ikinci karşılaşması ise Mağusa Spor Derneği masterleri ile Karpaz masterleri arasında olacak.

Açıklamaya göre, final karşılaşmaları 27 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak.

Final maçının ardından ise ödül töreni düzenlenerek, merhum Sonay Adem’in ailesi ve yakınları tarafından takımlara ödülleri verilecek.