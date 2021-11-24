Sonay Adem’in anısına turnuva

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, merhum siyasetçi Sonay Adem’in anısına düzenlenecek 3. Mücadele ve Dostluk Turnuvası, 26- 27 Kasım tarihlerinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda yapılacak.
Mağusa Spor Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek futbol turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Maraş masterleri, Tuzla masterleri ve Karpaz masterlerinden oluşan dört takım katılacak.
Açıklamaya göre, final karşılaşmaları 27 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak.
Final maçının ardından ise ödül töreni düzenlenerek, merhum Sonay Adem’in ailesi ve yakınları tarafından takımlara ödülleri verilecek.