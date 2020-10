Soyerspor startı verdi

Basketbolun iddialı isimlerinden Soyer Hacıganimler önceki gün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanla koç Ahmet Şahinsoy yönetiminde çalışmalarına sürdürdü. Bu yıl kadrosuna önemli isimler transfer ederek kadrosunu güçlendiren Soyer Hacıganimler’de hedef yeni sezonda hem klasmanı ilk üç içinde bitirmek hem de final oynamak olarak belirlendi.

Koç Ahmet Şahinsoy yaptığı açıklamada çalışmalarına yeniden başladıklarını belirterek bu sezon hedeflerine ulaşmak için herkesin motive olduğunu kaydetti. Şahinsoy "ilk üçü hedef koyduk ve bu hedefi tutturarak final oynamak istiyoruz. Oyuncularımız bunu başarabilecek kalitede" dedi.