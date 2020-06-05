Şükrü Arusan, Taekwondo Karate Budo Müsabakaları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Şükrü Arusan, Taekwondo Karate Budo Müsabakaları önceki gün yapıldı.

Girne Boğaz’ında Trafik kazasında hayatını kaybeden sporcu Şürkü Arusan anısına düzenlenen geleneksel Şükrü Arusan Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Çarşamba günü yapıldı günü yapıldı.

Girne Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü, Gazi Mağosa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü, Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü, Lisansları 2020 yılı vizeli bay ve bayan Siyah ve Renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,ve Kulüplerin Yöneticileri verdi.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Özlem Tomak

3.Kategori: 1.Açelya Ergin

4.Kategori: 1.Zeynep Zorlu

5.Kategori: 1.Zehra Karip

6.Kategori: 1.Elana Pakhomova

7.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

8.Kategori: 1.Ana Tüysüz

9.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Öykü Ergin

2.Kategori: 1.Dmitry Gordeev

3.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev

5.Kategori: 1.Arda Kara

6.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

7.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz

8.Kategori: 1.Alex Tüysüz

9.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

10.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi

11.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş

12.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

13.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

14.Kategori: 1.Kerim Karpuz