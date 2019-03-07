Süper kupa kraliçesi DAÜ

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinden oynanan Kadınlar Süper Kupa finali nefes kesti.

YDÜ RA25 Spor Salonu’nda oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ-DİGEM)- Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadınlar Süper Kupa finali lösemi tedavisi gören minik Demir Müezzinler’e yardım için oynandı.

Maç boyu başa baş çekişmenin izlendiği DAÜ DİGEM-YDÜ Kadınlar Süper Kupa finalinde kazanan 27-26’lık üstünlükle DAÜ DİGEM oldu.

Yer: RA 25

Hakemler: Murat Özyay, Halim Güdenoğlu

DAÜ: Sevgi, Emine, Buse, Tuğçe, Nejla, Birsen, Valeria, Seval, Ayşe, Denitso, Makbule, Büşra, Emine, Çaüla, Damla.

YDÜ: Özlem, Havva, Çağla, Emine, Beliz, Hicran, Aysu, Cansın, Begüm, Büşra, Rukiye, Dilek, Sibel, Merve, İrem, Nisanur.

Çok kalabalık hentbol sever önünde oynanan Kadınlar Süper Kupa finalinde takımlar sayafa minik Demir Müezzinler’in fotoğrafının bulunduğu pankart ile çıktı.

Maçın başından itibaren başabaş mücadelenin izlendiği Süper Kupa finalinde ilk devre 12-12 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrenin son bölümlerine girilirken skor üstünlüğünü yakalayan DAÜ DİGEM takımı bu üstünlüğünü korumayı başardı. YDÜ takımı 3 sayıya çıkan farkı son 4 dakikaya girilirken 1 sayıya indirse de DAÜ DİGEM kadınları maçı kazanmayı başardı.

Finalin en skorer oyuncu YDÜ’den 12 sayı ile Aysu Manecioğlu, şampiyon DAÜ DİGEM’in en skorer oyuncusu üse 7 sayı ile Valeria oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende finalist YDÜ’ye ve şampiyonu DAÜ DİGEM’e ödülleri federasyon yöneticileri ve Başkan Bahadır Ayhan tarafından takdim edildi.