Süper Kupa "Osman Uçaner" adına oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu aldığı kararla 16 Eylül 2022 Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak Süper Kupa maçının, yıllarca Türkiye'de forma giymiş ve sayısız başarılar kazanmış Kıbrıslı Türk efsane Osman Uçaner adına oynanacağını açıkladı. Kupa "Osman Uçaner Süper Kupa" adıyla oynanacak.

Osman Uçaner kimdir?

1 Nisan 1944 yılında Limasol’da doğan Osman Uçaner futbola 1961 yılında Doğan Türk Birliği’nde başladı. 1964 yılında Galatasaray’a transfer olan ve iki sezon boyunca sarı kırmızılıların kalesini koruyan Uçaner 1965-1966 sezonunda efsanesi olacağı Bursaspor’a imza attı. Türk spor kamuoyunda ‘Bursasporlu Osman’ diye tanınan, 12 yıl boyunca 1.90’ı geçen boyu ve sağlam fiziğiyle Bursaspor’un kalesini koruyan Uçaner, Kıbrıslı Türklerin gururu olmuş ve futbolu bıraktıktan sonra da ülkemizde yaşamayı sürdürmüştür.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlamasından kısa bir süre önce eşi ve çocukları ile tatil için gittiği Limasol’da Kıbrıs harbi başlamış ve Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından tutuklanarak esir alınmıştı. Tam 94 gün boyunca ailesiyle birlikte esir muamelesi gören Uçaner ailesi, Bursasporlu yöneticilerin FIFA’ya girişimleri sonucunda serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından Türkiye’ye dönen Uçaner, Bursaspor’daki kariyerine devam etmiş, 1978 yılına kadar yeşil beyazlı formayı terletti. Osman Uçaner’e Bursasporlu yöneticiler 1979 yılında jübile yaptı.

Kıbrıs’tan Türkiye’ye ilk futbolcu transferi Osman Uçaner ile olmuştu. 19 yaşındayken Galatasaray’a transfer olan Uçaner bir röportajında Galatasaray ile ilk maçını şu sözlerle açıklamıştı: “Galatasaray Manisa’da hazırlık maçı yapacaktı. İki gün sonra gittik. Takım arkadaşları ile tanıştım. Gündüz Kılıç, kadroyu açıklarken, Osman kalede dedi. Turgay Şeren’in olduğu takımda bu sözleri duymam beni çok şaşırttı. 6 ay maç ve antrenman yapmamıştım. Maça çıktığımda ilk dakikalarda ellerim ayaklarım titriyor başım dönüyordu. Biz Kıbrıs’ta 50 kişi önünde oynarken orada 10 bin taraftarın izlediği koskoca bir Galatasaray ile sahaya çıkmıştım. O gün Manisa’da çok iyi futbol oynadım. Birkaç pozisyonu kurtardım. Devre arası soyunma odasında bütün takım arkadaşları ve hocamız bravo Kıbrıslı diyerek tebrik ettiler.”

Galatasaray’da iki sezon boyunca efsane kaleci Turgay Şeren ile kaleyi koruyan Osman Uçaner, sözleşmesinin bitmesinden sonra birçok takımdan teklif almıştı. Bursaspor’a transfer olan Uçaner 12 yıl boyunca yeşil beyazlı formayı giydi ve takımın efsaneleri arasına girdi. Her yıl Bursaspor’da boş mukaveleye imza atan efsane kaleci, Bursaspor’un adeta bir parçası oldu. Kıbrıs’tan Türkiye’ye gittiğinde ismi Osman Hüseyin olan Osman Uçaner, “Uçaner” soyadını almasının hikayesini de şöyle anlatıyordu: “Kıbrıs’tan Türkiye’ye gelirken adım Osman Hüseyin idi. Bursa’da “mücahit” dediler. Bir arkadaşımızın her topa uçuyorsun. “Uçaner” soyadını al sözleri üzerine bu adı aldım”

Türkiye’de taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan, yorumlarda hep Türkiye’de yan toplarda en iyi kaleci, ceza alanı içerisine çok hakim, oyunu geriden iyi yöneten ve refleksleri çok iyi bir isim olarak lanse ediliyordu. Özellikle penaltı pozisyonlarında, rakip takımların korkulu rüyasıydı.

Bursaspor forması ile 453 maça çıkan ve Türkiye’de istatistiksel anlamda döneminin en az gol yiyen kalecileri arasında bulunan Uçaner, yabancı statüsünde olmasından dolayı Türkiye Milli Takımı’nda forma giyememişti. Yapılan uğraşlara rağmen hiçbir zaman TC vatandaşı olamadı ve çok sevdiği ay-yıldızlı formayı hiç giyemedi.

1979 yılında futbolu bıraktıktan sonra KKTC’de 15 yıl boyunca antrenörlük yapan Osman Uçaner o dönemde birçok kalecinin yetişmesinde önemli rol üstlenmişti. Antrenörlüğün yanı sıra Kıbrıs’ta işletmecilik de yapan Uçaner 14 Eylül 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.