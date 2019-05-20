Süper kupadaki rakip Akhisar oldu

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaptırdığı Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı.
Sezon başında Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray'a rakip oldu.
Lige veda maçlarında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkardı.