Taekwondo’da uluslararası organizasyonlar tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 3 uluslararası
organizasyon tamamlandı.
Perşembegünü başlayan 33. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası ile 8. World Budo
Martial Arts şampiyonası, Cuma günü 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası dün de (Cumartesi) GTF Renkli Kuşaklar Şampiyonası gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri dün gerçekleştirilen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
TAKIM SIRALAMASI
1.KKTC
2.KAZAKİSTAN
3.NORVEÇ
4.TÜRKİYE
5.BULGARİSTAN
6.ROMANYA
7.ETOPYA
8.İRAN
9.AZERBEYVAN
BAYAN HYONG YEŞİL KUŞAK
1.ROJBİN ÖZER (KKTC)
2.ZEHRA BİLGEN BAYRAM (KKTC)
1.ANASTASİA KORSHUNOVA (KKTC)
2.ALESSİA TOMA (ROMANYA)
1.DERİN SU TUNÇBİLEK (KKTC)
2.DARİA SHYMUSHEVSKA (KKTC)
3.ANTOCİ İRİNA (MOLD.)
ERKEK HYONG YEŞİL KUŞAK
1.AZIKHAN AMAN (KAZAK)
2.MÜNÜR PÜSKÜLLÜ (KKTC)
3.MARCON ABEL MESFİN (ETOPYA)
1.YAKUP KAĞANDAĞ (KKTC)
2.RIZVAN GİNCU NİCU (MOLDOVA)
3.LUCAS ZORBA (KKTC)
1.ALIKHAN KAIRATTULY (KAZAK)
2.TUR CAN İON (MOLDOVA)
3:AHMET ALP HAPURCUOĞLU (KKTC)
1.BAMİR İNCE (KKTC)
2.DARKHAN ALİ (KAZAK)
1.MUSTAFA YALÇIN (KKTC)
2.AKYLBEK DUISSENBAYEV (KAZAK)
3.YERASSYİ YERHANULY (KAZAK)
1.VIRLAN SERGİN (MOLDOVA)
2.MARIAN ALEXANDRU VOCHİM (ROMANYA)
BAYANLAR HYONG KIRMIZI
1.ELİF BAŞTAŞ (KKTC)
2.DEFNE ÜRESİN OKÇU (KKTC)
1.SÜHEYLA BÖLÜKBAŞI (KKTC)
2.İREMSU KİSAGHANYAN (TC)
3.SPELLANA GANKOMA (KKTC)
1.TOMİRİS TANAYEVA (KIRGIZ)
2.FATAMOH GHANDERİ (KKTC)
3.ZEYNEP HİLAL İRİÇ (TC)
1.ZAHRA GHADERİ (KKTC)
2.ŞEBNEM ERYİĞİT (KKTC)
3.HELİN İRİÇ (TC)
BAYAN HYONG SARI KUŞAK
1.TURSYN AİDANA (KAZAK)
2.ZHAPARKUL AİSEL (KAZAK)
ERKEK HYONG SARI KUŞAK
1.VİKTOR DESTAN (KAZAK)
2.MADİYARULY NURYM (KAZAK)
1.OMARKHAN DJEMAL (KAZAK)
2.VİKTOR SANJAR (KAZAK)
BAYAN HYONG MAVİ KUŞAK
1.HAVİN YILMAZ (KKTC)
2.MERVE ÖZDEMİR (TC)
1.ÖNCEL ALYANAK (KKTC)
2.BİNGÜL ÖZFAİK (KKTC)
3.DARİYA ZHAKINA (KAZAK)
1.ENİSE PÜSKÜLLÜ (KKTC)
2.DEFNE KARAM (TC)
3.NARGİZA SAGYNDYKOVA (KAZAKİSTAN)
1.KURA BAH (KKTC)
2.HİLAL KARAYAMA (TC)
3.DİANA MARIA CONSTANTİN (ROMANYA)
1.ZEHRA NAZ AĞAN (KKTC)
2.GÜLŞAH ERFİNİKE (KKTC)
3.DENİZ SEVİNÇ (KKTC)
ERKEK HYONG KIRMIZI KUŞAK
1.SAM NAYUZ (KKTC)
2.DANİEL KARSHUNOV (KKTC)
1.ATA MEHMET ASLAN (KKTC)
2.MEHMET SEFA KILIÇ (
3.TAHAN EREN KEREK (TC)
1.VİKTOR VELCHEV (BULGAR)
2.HALİ İBRAHİM KURTOĞLU (KKTC)
3.ODİN TARNEY (NORVEÇ)
1.MEDENİYET ALDRET (KIRGIZ)
2.ABDULLAH BAŞTAŞ (KKTC)
3.ÖMER FARUK ARAOT (TC)
1.YOAKİN SEFRUM (NORVEÇ)
2.MİHAİL YVANOV (BULGAR)
3.MUBARAK ABDUR RAHEN (KKTC)
BAYAN HYONG SARI KUŞAK
1.MİRAN İNCE (KKTC)
2.DEMİR ÇELİK (KKTC)
3.ESAT BÜYÜKSARI (KKTC)
1.ALİ ERSOY (KKTC)
2.VİKTOR SANJAR (KAZAK)
3.MADİYARULY NURYM (KAZAK)
1.TİBET ULUKUT (KKTC)
2.OMARKHAN DJEMAL (KAZAK)
3.VİKTOR DESTAN (KAZAK)
BAYAN HYONG SARI KUŞAK
1.TURSYN AİDANA (KAZAK)
3.ZHAPARKUL AİSEL (KAZAK)
ERKEK HYONG MAVİ
1.İZZET TOK (KKTC)
2.YERZHAN SAGYNYKOW (KAZAK)
1.TİMUR ÖZFAİK (KKTC)
2.EMRULLAH BAŞTAŞ (KKTC)
3.ATLAS ERSOY (KKTC)
1.SRGURD TAMES (NORVEÇ)
2.FETHİ ÖZFAİK (KKTC)
1.MİCHAEL SPASOV (BULGAR)
2.RAZVAN ALEXANDRAU (ROMANYA)
3.DANYAR ZMASHEN (KAZAK)
1.BORA KÜRŞAT (KKTC)
2.BARIŞ ERFENİKE (KKTC)
3.ARDA ÇAYIR (TC)
1.MEHMET ÇULAVEN (KKTC)
2.MİHALACHE MARIAN (ROMANYA)
3.ASIM AHMET AKTEMUR (TC)
BAYAN MÜSABAKA YEŞİL
1.ZEHRA BİLGE BAYRAM (KKTC)
2.ROJBİN ÖZER (KKTC)
1.ALESSİA TOMA (ROMANYA)
2.ANTOCİ İRİNÇ (MOLDOVA)
3.LUANA YERBOLAT (KAZAK)
1.DERİN SU TUNÇBİLEK (KKTC)
2.DARİA SHYUSEVSKA (KKTC)
BAYAN MÜSABAKA MAVİ
1.DİANA MARDA (.ROMANYA)
2.AMİRA NURSİTAM (KAZAK)
3.HİLAL KARAYAMA (TC)
1.ZEHRA NAZ AĞAN (KKTC)
2.ENİSE PÜSKÜLLÜ (KKTC)
3.DEFNE KARAM (KKTC)
1.DENİZ SEVİNÇ (KKTC)
2.GÜLŞAH ERFENİKE (KKTC)
1.MERVE ÖZDEMİR (TC)
2.NARGİZA SAGYNYAVA (KAZAK)
3.DERYA ZAKİNA (KAZAK)
ERKEKLER MÜSABAKA MAVİ KUŞAK
1.EMRULLAH BAŞTAŞ (KKTC)
2.ATLAS ERSOY (KKTC)
3.TİMUR ÖZFAİK (KKTC)
4.FETHİ ÖZFAİK (KKTC)
1.İZZET TOK (KKTC)
2.NURASSYL SERKULY (KAZAK)
3.ŞİGURD TARNEŞ (NORVEÇ)
1.BARIŞ ERFENİKE (KKTC)
2.YERZHAN SAGYNRKOV (KAZAK)
1.ARDA ÇAYIR (TC)
2.BORA KÜRŞAT (KKTC)
1.MİCHAEL SPASOV (BULGAR)
2.MEHMET ÇULHA (KKTC)
3.JAKHANGIR ZHAKUNA (KAZAK)
ERKEKLER MÜSABAKA YEŞİL-MAVİ
1.MARİAN ALEXANDRV (ROMANYA)
2.RAZVAN ALEXANDRU (ROMANYA)
1.VİRLAN SERGIV (MOLDOVA)
2.MİHALACHE MARIAN (ROMANYA)
3.ASIM AHMET AKTEMUR (TC)
ERKEK MÜSABAKA YEŞİL KUŞAK
1.ALIKHAN AMAN (KAZAK)
2.DANIAL KHOZHAMURATON (KAZAK)
3.MORCAN ABEL MESFİN (ETOPYA)
1.DARKHAN ALİ (KAZAK)
2.LUCAS ZORBA (KKTC)
3.RIZVAN GIRCU NICU (MOLDOVA)
1.ALIKHAN KAIRATULY (KAZAK)
2.DEMİR İNCE (KKTC)
1.YERASSYL YERHANULY (KAZAK)
2.TURCAN İON (MOLDOVA)
3.AHMET ALP HAPURCUOĞLU (KKTC)
1.DAYANIR ZHUNASKAR (KAZAK)
2.DAVLET MUKANOV (KAZAK)
3.MUSTAFA YALÇIN (KKTC)
4.AKYNBEK DUİSSENBAYEV (KAZAK)
BAYANLAR MÜSABAKA KIRMIZI KUŞAK
1.TOMİRİS TRAYEVA (KAZAK)
2.ELİF BAŞTAŞ (KKTC)
1.SÜHEYLA BÖLÜKBAŞI (KKTC)
2.SPELLENA GANKOMA (KKTC)
1.ŞEBNEM ERYİĞİT (KKTC)
2.ZEHRA GHADERİ (KKTC)
3.İREM SU KISAGHANYAN (TC)
1.FATAMAH GHADERİ (KKTC)
2.HELİN İRİÇ (TC)
3.ZEYNEP HİLAL İRİÇ (TC)
ERKEK MÜSABAKA KIRMIZI
1.SAM NORUZİ (KKTC)
2.DANIEL KORSHUNOV (KKTC)
1.MADEDİYET ALDİYAROV (KAZAK)
2.MUHAMMET SEFA KILIÇ (KKTC)
3.TAHAN EREN KEREK (TC)
1.ABDULLAH BAŞTAŞ (KKTC)
2.ÖMER FARUK KARAOT (TC)
3.ODİN TARNES SAEUENG (NORVEÇ)
1.ALİKAN SARSEN (KAZAK)
2.MEHMET ASLAN (KKTC)
1.VİKTOR VELCHEV (BULGAR)
2.HALİL İBRAHİM KURTOĞLU (KKTC)
1.MİHAİL YVANOV (BULGAR)
2.MUBARAK ABDUR RAHEM (KKTC)
3.YOAKİM SETRUM (NORVEÇ)