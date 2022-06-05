Tatar, bisiklet yarışında başarılı olanlara ödüllerini takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından “Bu Heyecana Sen De Ortak Ol” sloganıyla İskele Long Beach bölgesi ile tarihi Kapalı Maraş bölgesi arası düzenlenen Long Beach Gran Fondo bisiklet yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ta düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katılanlara teşekkür ederek kazananları kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bisiklet sporunun gelişmekte olduğunu memnuniyetle takip ettiğini belirterek sporun yaşamın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevrenin korunması ve sağlıklı yaşam üstüne kurulmuş bir yaşam felsefesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, spora teşvik etme ve sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmenin ülke için önemine işaret etti.

Spor ambargolarına rağmen başarılı sporcuların Türkiye milli takımlarında yer alarak önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, spor konusunda engelli bireylerin de katıldığı böyle etkinliklerin düzenlenmesinden ve sporun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 10:31