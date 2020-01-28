Tatar, ödül törenine katıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2019 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, Yönetici, temsilcilerinden 2019 Martıalarts Oscar Almaya hak kazananlar ödüllerini Devlet ve Hükümet yetkililerinden aldılar.

Taekwondo Judo Karate Aikido’nun ustalarının yaptıkları unutulmayacak gösterilerden sonra 2019 yılının başarılılarına MARTIALARTS OSCAR ödülleri 26 Ocak 2020 tarihinde yapılan Muhteşem bir törenle Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde verildi.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası. 3.Cumhurbaşkanı ve Başbakan, birer konuşma yaparak, Ödül alanlarla katılımcıları kutladılar. Federasyonun 43 yıldır Uluslararası alanda ülkemizin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları Mücadeleyi desteklediklerini söylediler. Ödül Törenine;

3.Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar, KTBK Komutanı Tüm. Gen. Sezai Öztürk, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Dr.Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakını Hasan Taçoy, KKTC Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre, TC Büyükelçiliği Spor ve Sosyal işler Müşaviri Semattin Öztürk, Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan, Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem, Spor Dairesi Dış ilişkiler amiri Sertaç Bozatlı, Polis Müdürü Kasım Kuni, Alkan Değermencioğlu katılarak Oscar Ödülü almaya hak kazananlara ödüllerini verdiler.