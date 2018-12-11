Tenis’te çekişme artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 5. hafta karşılaşmaları önceki gün oynandı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynanan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü-Gönyeli Tenis Kulübü karşılaşması ev sahibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün 7-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Girne Belediyesi tenis kortlarında oynanan Girne Belediyesi Tenis Kulübü(GBTK)-Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) karşılaşmasını DAÜ 6-3’lük skorlarla kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin BYE geçtiği 5. Haftanın son maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ), Lefkoşa Şehir Kulübü’nü(LŞK) 5-4’lük skorla yenmeyi başardı.

Heyecanın giderek arttığı CİDDİ HOME 2018-2019 Tenis Ligi 2. Hafta karşılaşmalarından olan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(GMBTK)-Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) karşılaşması ise 8 Aralık Cumartesi oynandı. Karşılaşma Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün(GMBTK) 7-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.