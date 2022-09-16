Trabzonspor Avrupa'da galibiyet özlemine son verdi

Trabzonspor Avrupa'da galibiyet özlemine son verdi

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

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