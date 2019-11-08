Trabzonspor Rusya deplasmanında kaybetti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu.

Maçın 2. dakikasında Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Suleymanov'un sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde yükselen Spajic'in kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, sağ üst köşeye doğru giden topu dışarı gönderdi.

70. dakikada rakiplerinden sıyrılan Ahmet Canbaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

86. dakikada Serkan Asan'ın hatasında topla buluşan Ignatyev, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Erce tehlikeyi önledi.

89. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Krasnodar, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Stotski'nin kullandığı köşe atışında savunmanın dokunamadığı topu arka direkte Ignatyev, kafayla filelere yolladı: 3-0

90+4. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Ceza alanı çizgisi yakınında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Kritsyuk'un solundan filelere gönderdi: 3-1

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, grupta zor bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Tabii daha önceki basın toplantısında ifade etmiştik, kendi içimizde birçok zorluğu yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığımız oyuncular dahil olmak üzere kullanma imkanı veremediğimiz oyuncuları dahil ettik. Maç kaybettik ama en azından geleceğe bakma adına bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktası içerisinde öz güven olarak kabul ettiğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

İlk gole kadar saha içinde doğru duruşu yapmaya çalışan bir takımın olduğunu aktaran Karaman, "Pozisyon bulduk, gol yapabilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansın yakınını gördük. Bireysel olarak zaman zaman hata yaptılar. Onlara kızmayacağız, saracağız, sarmalayacağız, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Uzun süre Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, devre arasında takıma takviye konusunu düşünüp düşünmediği yönünde bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Her profesyonel inisiyatif almalı. Profesyonel olarak değerlendirirseniz tabii ki düşünüyoruz. Biz, oyuncular dahil olmak üzere her türlü inisiyatif alınmalı. Kendi payımıza düşen alternatifleri belirleyeceğiz. Kulüpte profesyonel arkadaşlar belli çalışmalar yapıyor. Kulübü bütçesel yöneten insanlar, gelir gider dengesi yapıyor. Ancak profesyonel alem içerisinde geçen seneden beri çok zorluk çektik. Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı umut ediyorum."

Karşılaşmada bazı oyuncuların ilk kez forma giydiğini vurgulayan Karaman, "Hepsinin performansından memnunum. Onlar değerlilerimiz, böyle böyle oynayıp gelişecekler, bir de yaşa çok fazla takılmamak lazım. Yeteneklerimizi ne çok abartacağız ne de çok genç oynattık deyip mazeret bulacağız. Forma şansı verdik, iyi de mücadele ettiler. Onların performanslarından memnunum. Dışarıda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var, bizim en iyi yaptığımız şey mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. İnşallah sakatlarımız iyileşir ve devre arası takviye ile daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz." şeklinde görüş belirtti.