UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag ile 0-0 kalan ve organizasyondan elenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında aldığı beraberlikle gruplara kalma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda grup aşamasında mücadele eden bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda üçer mağlubiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavili takım, bu sezon yoluna Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.

27 yıl sonra grup aşamasında Türk takımı yok

Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle Türk takımları, 27 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamayacak.

En son 1995-1996 sezonunda bir Türk ekibi, grup maçlarında mücadele etmemişti.

Söz konusu sezonda Beşiktaş, play-off turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elenmişti.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları; 1992-1993, 1995-1996 ve 2022-2023 sezonlarında da grup aşamasında yer alamadı.

Son 13 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.

Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off’ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.

İlk yarı

6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.

Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, elenen taraf oldu.